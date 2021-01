동부건설은 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 신인왕 출신 조아연(21) 선수의 입단 및 후원 조인식을 동부건설 본사에서 진행했다고 21일 밝혔다.

2019년 KLPGA에 데뷔한 조 선수는 두 번의 우승 등 꾸준한 경기력을 보여왔으며 국가대표 동기 임희정, 박현경 등 쟁쟁한 경쟁자들을 밀어내고 KLPGA 신인왕에 올랐다.

이번 후원 계약으로 조 선수는 향후 2년 동안 동부건설과 자사 아파트 브랜드인 센트레빌이 새겨진 모자와 유니폼을 착용하고 국내외 대회에서 활약하게 된다.

