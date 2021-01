검찰, 불법 매립 알고도 묵인한 완주군 공무원 2명 기소

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 검찰이 전북 완주군에서 불법 폐기물 매립을 알고도 이를 묵인한 공무원 2명을 기소했다.

19일 전북지역 법조계 등에 따르면 전주지검은 최근 불법 폐기물 매립 사실을 알고도 모른 척 한 완주군 공무원 A씨 등 2명을 직무유기 혐의로 불구속 기소했다.

A씨 등은 지난 2015년 1월부터 2016년 4월까지 폐기물 매립 업체가 허가량을 초과한 고화토 31만㎥를 폐기물매립장에 묻은 정황을 알고서도 묵인하고 넘긴 혐의를 받는다.

해당 매립장 인근 주민들은 당시 폐기물 때문에 흘러나온 침출수로 인해 악취와 하천 오염 등 극심한 고통을 호소했다.

소식을 접한 완주군의회는 해당 매립장에 대한 현장 조사를 통해 침출수를 채취, 전문기관 2곳에 조사를 의뢰했다.

조사결과 침출수에서는 발암물질인 페놀과 비소 외에도 청산가리 성분인 시안(CN)이 검출됐던 것으로 알려졌다.

