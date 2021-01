송파구 자기주도학습센터 겨울방학 프로그램 운영

언택트 학기 대비한 자기주도학습 노하우 공개

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 코로나19로 인한 급 변화된 학습환경으로 자기주도학습능력이 중요해짐에 따라 학업 불안감해소 및 안정적인 학습을 위한 ‘송파구 자기주도학습센터 겨울방학 프로그램’을 운영한다.

송파구 자기주도학습센터는 코로나19로 학업공백기를 가진 학생들이 스스로 학습능력을 키울 수 있도록 올바른 학습법을 익히고, 온라인 수업 어려움을 겪는 학생들이 자기주도성을 기를 수 있도록 겨울방학 특별 프로그램을 마련했다.

우선, 언택트 학기를 대비해 자기주도학습 노하우를 알려주는 '송파쌤 멘토와 함께하는 겨울방학 공부법 싹쓰리'를 운영한다.

중·고등학생을 대상으로 송파쌤 유튜브 채널을 통해 주 1회 제공, 학생들이 놓치고 있던 구체적인 학습법들을 총 5편에 걸쳐 소개한다.

1회차는 ‘모든 공부의 가장 기본인 글 읽는법’, 2회차 자신의 성향에 맞지 않는 플랜으로 시행착오를 겪는 학생들을 위한 ‘다양한 플래너 작성법’, 3회차 언택트 교육환경에서 살아남을 수 있는 ‘효과적인 온라인 강의 공부법’, 4회차 ‘수학을 가장 잘 하는 핵심’, 5회차는 ‘암기과목을 공부하는 구체적인 단계와 방법’을 제공한다.

선배 멘토의 생생한 공부 노하우가 학습동기에 불을 지필 것으로 기대된다.

또, 온라인 수업 장기화에 따른 학력격차, 학습결손 등 문제 해결 및 예방을 위해 '송파쌤 홈스쿨링 겨울방학 프로그램'을 운영한다.

교육과정의 시작점인 초등저학년을 대상으로 기초학력 저하 예방에 초점을 맞췄다.

초등1~3학년 국어, 수학 교재를 통해서 송파쌤 학습도우미와 파트너학습이 이루어지며, 온라인으로 학습진도율 체크 및 학습코칭을 지원한다.

모니터링한 학습결과는 송파쌤과 학부모가 쌍방으로 소통하며 체크된다.

이외도 코로나로 흐트러진 학습습관을 점검, 해결방법을 제시하는 'MLST학습전략 검사 및 상담' 프로그램도 준비했다. 초등학생 5학년부터 고등학생 2학년 대상, 온라인(PC, 휴대폰)으로 개별검사로 진행된다.

검사결과 전송 및 상담은 온라인으로 이루어지며 검사비용은 4000원이다.

이번 송파쌤 자기주도학습센터 겨울방학 프로그램은 송파쌤 교육포털 홈페이지에서 신청 가능하다.

박성수 송파구청장은 “자기주도학습 능력이 중요한 언택트 시대에 스스로 공부할 수 있는 습관을 형성할 수 있도록 시대에 맞는 프로그램을 지속적으로 발굴·지원할 계획”이라며 “겨울방학동안 학생들이 안정적으로 학습을 이어나갈 수 있도록 최대한 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr