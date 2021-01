위메프, 택배 비닐봉투 '새사용 캠페인' 진행

소상공인 포장물품 지원

[아시아경제 김철현 기자] 위메프가 버려질 뻔한 택배 비닐봉투를 본래 용도 그대로 새롭게 사용하는 프로젝트를 진행한다. 위메프는 사회적기업 '터치포굿'과 함께 개인 창작자·소셜벤처·소규모 판매자 등에게 택배 비닐봉투를 무료로 지원하는 '새사용 캠페인'을 진행한다고 19일 밝혔다.

새사용 캠페인은 버려지는 자원을 쓰임새가 있는 곳을 찾아 유용하게 사용되도록 돕는 자원 순환을 목적으로 기획됐다. 위메프는 용도 변경으로 사용하지 않고 보관중인 10만장의 택배 비닐 봉투를 폐기하거나 별도 가공하지 않고 본래 용도대로 더 유용하게 사용할 수 있는 곳에 제공한다. 자원 낭비는 줄이고 소상공인 물품 구매 비용 부담을 낮춰주게 된 것.

봉투는 3가지 사이즈로, 위메프 로고가 인쇄된 비닐 재질 폴리백이다. 200장 세트 단위로 신청 할 수 있다. 방문 및 택배 두 가지 방법으로 수령 가능하며 택배 수령 시 소정의 택배비만 부담하면 된다. 신청 사유에 따라 택배비도 지원한다. 신청 방법은 터치포굿 홈페이지와 인스타그램, 블로그 등 SNS에 공지된 링크를 통해 26일까지 신청서를 작성하면 된다. 29일 선정 대상자를 발표하며 다음 달 초부터 배송 등을 통해 상품 수령이 가능하다.

위메프 관계자는 "택배 비닐봉투는 꼭 필요한 포장재이나 쉽게 버려지는 자원으로, 이를 사용 하는 것만으로도 환경에 큰 도움이 된다"며 "포장재 소량 구매에 어려움을 겪거나, 자원 순환에 관심이 많은 소상공인들에게 좋은 기회가 되기를 바란다"고 말했다.

