삼성준법감시위, 꾸준한 활동 예고…리스크 더 세분화 해 감시 계획

김지형 위원장 "李 부회장, 재판 끝나도 활동 지속 당부"

[아시아경제 이기민 기자]이재용 삼성전자 부회장의 운명을 가른 삼성준법감시위원회(준법감시위)가 앞으로 어떻게 운영될지 관심이 쏠린다. 재판부가 양형의 주요 근거로 삼겠다던 준법감시위의 활동이 실효성이 떨어진다고 판단하면서 미래가 불투명해졌기 때문이다. 재계 일각에서는 준법경영 드라이브를 강하게 걸던 이 부회장의 재수감으로 준법감시위의 동력이 떨어질 것이라는 관측이 나오고 있다.

하지만 삼성의 입장은 분명하다. 이미 삼성에서 시작된 준법경영 문화 확산과 이 부회장 및 준법감시위의 의지를 감안하면 준법감시위는 꾸준한 활동 성과를 낼 것으로 전망된다. 삼성은 지난해부터 준법감시위의 권고를 받아들여 본격적으로 노사 임금 및 단체교섭에 돌입했고, 대외후원금과 내부거래 항목을 꼼꼼히 따져 집행하고 있다. 올해도 준법감시위는 이달 26일을 시작으로 삼성 계열사 최고경영진 면담을 꾸준히 진행할 예정이다. 이뿐만 아니라 준법리스크를 더욱 세분화해 감시의 폭을 넓힐 계획이다.

김지형 준법감시위원장의 의지도 단호하다. 최근 사석에서 만난 김 위원장은 "이 부회장에게 재판이 끝나도 삼성준법감시위원회를 지속해 달라는 약속을 거듭 받았다"며 "이 부회장은 준법감시위가 처음 설치됐을 때, 대국민 사과를 할 때, 지난 면담에서도 비슷한 얘기를 했다"고 밝혔다. 김 위원장은 당시 준법감시위가 비록 재판부의 주문에 따라 만들어졌지만 준법경영 확산에 대한 이 부회장의 열망은 진지하다고 전했다.

서울고법 형사1부(정준영·송영승·강상욱 부장판사)도 "준법감시위가 실효성 기준을 충족하지 못해 양형 요소에서 제외했다"면서도 "이 부회장의 진정성은 긍정적으로 평가할 수 있다"고 밝혔다. 이 부회장은 지난해 12월 최후진술에서 준법감시위의 활동을 보장하겠다면서 삼성을 투명한 기업으로 탈바꿈하겠다고 밝힌 바 있다.

삼성의 한 관계자는 준법경영과 관련해 "삼성에는 이미 불가역적 변화가 시작되고 있다"며 "과거로 회귀할 수 없을 뿐더러 이 부회장이 바라는 것도 아니다"라고 단언했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr