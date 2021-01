나경원 "文, 입양아동 물건 취급하는 발언 끔찍하게 들려"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 서울시장 후보로 나선 나경원 전 국민의힘 의원이 문재인 대통령의 신년 기자회견 발언과 관련해 "입양아동을 물건 취급하는 듯한 발언"이라며 비판했다.

나 전 의원은 18일 페이스북을 통해 "문 대통령의 신년 기자회견을 보면서 여전히 지금의 혼란과 불신, 국민적 실망의 본질적인 원인을 이해하지 못하고 있다는 느낌이 들었다"며 이같이 말했다.

그는 "백신 확보전에서 뒤쳐진 것을 ‘신중한 판단’으로 포장한 부분, 여전히 남북관계에 있어 근거 없는 낙관론을 견지하고 있는 부분에서 특히 아쉬움을 감추기 어렵다"며 "그리고 무엇보다도 충격적인 발언은 바로 입양에 관한 것"이라고 지적했다.

이날 문 대통령은 기자의 질문에 답해 "입양한 부모의 마음이 변하면 취소나 아동을 바꾸는 방식이 필요하다"고 답해 논란이 일었다. 나 전 의원은 "입양아동을 마치 물건 취급하는 듯 한 대통령 발언은 너무나 끔찍하게 들렸다"며 "입양아동에게 가장 큰 상처와 시련은, 바로 입양 부모조차 자신을 떠났을 때"라고 지적했다.

그는 "현실적으로 파양이 불가피한 것은 사실이라 쳐도, 그것을 대통령이 ‘개선책’으로 내놓는다는 것은 말이 안 된다"며 "당장 해당 발언을 즉각 철회하고 사과하라"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr