푸조, e-208 등 전기차 홍보 위한 '전기 사자' 캠페인

[아시아경제 우수연 기자]프랑스 자동차 브랜드 푸조가 18일부터 오는 3월말까지 '푸조 전기 사자' 캠페인을 진행하며 본격적인 전기차 판매 마케팅에 돌입한다.

'푸조 전기 사자'는 푸조 브랜드를 상징하는 '사자(Lion)'와 구매를 뜻하는 '사자(Let’s buy)'의 중의적 표현으로 푸조 전기차 'e-208'과 'e-2008 스포츠유틸리티차량(SUV)'을 알리기 위한 캠페인이다.

캠페인 기간 동안 푸조는 전국 IPTV, 유튜브, 네이버, 카카오톡 등 주요 온라인 채널 및 옥외 광고를 통해 푸조 전기차를 알리기 위한 광고 캠페인을 전방위적으로 진행한다. 2월 중에는 고객들이 푸조 전기차를 직접 보고 느낄 수 있는 전기차 팝업스토어를 설치하고, 전국 시승행사를 통해 푸조 전기차의 주행 성능을 경험할 수 있는 기회를 제공할 계획이다.

구매 고객들을 위한 특별한 혜택도 마련했다. 1월부터 3월까지 푸조 전기차를 계약하고, 3월 내 차량을 출고하는 고객 중 선착순 200명에게 40만원 상당의 전기차 충전카드를 제공한다.

이달 20일까지 푸조 공식 페이스북 채널에서 온라인 프로모션도 진행한다. 전기차 영상 중 'e'마크가 등장하는 횟수를 댓글로 작성해 응모하면된다. 추첨을 통해 선정된 12명에게는 최신 피트니스 밴드 또는 무선 충전 가능한 대용량 보조배터리를 사은품으로 제공한다.

올해도 푸조 e-208과 e-2008 SUV는 저공해차 구매 보조금 적용 대상에 선정되면서 3000만원대 구입이 가능한 수입 전기차다. 푸조의 새로운 디자인 언어를 적용해 특유의 스타일리시한 외관을 자랑하며, 인체공학적으로 설계된 최신 3D 아이-콕핏(3D i-Cockpit®) 그리고 자율주행 2단계 수준의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 탑재하고 있음에도 불구하고 국산 전기차 대비 합리적인 가격을 갖췄다.

송승철 한불모터스 대표이사는 "올해 전기차 충분한 물량을 확보했고 연초부터 보조금을 지원받을 수 있기 때문에 원활한 고객 인도가 가능할 것으로 보인다"며 "이번 캠페인을 통해 푸조 전기차를 알리고 국내 전기차 시장의 대중화·고급화를 이끌어 가겠다"고 말했다.

