현대해상, 돌봄비·소득상실 보장하는 '내인생든든한라이프케어보험'

현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 21,850 전일대비 500 등락률 -2.24% 거래량 396,912 전일가 22,350 2021.01.18 11:09 장중(20분지연) 관련기사 디지털 보험 뜨는데…디지털 전업보험사 '초라한 성적표'(종합)디지털 보험 뜨는데…디지털 전업보험사 '초라한 성적표'현대해상, 굿앤굿어린이종합보험 가입 400만건 돌파 close 은 경제활동기부터 노년기까지 돌봄 비용과 소득상실을 종합 보장하는 '내인생든든한라이프케어보험'을 18일 출시했다.

질병이나 상해, 장애로 간병인이나 가사도우미가 필요할 경우 이를 지원한다. 질병, 상해로 입원치료를 받는 경우 간병인을 최대 180일까지, 장애가 발생한 경우에는 가사도우미를 100회 지원하며, 직접 지원을 원하지 않을 경우에는 보험금으로 받을 수도 있다.

기존 장애진단보장과 달리 장애 발생 원인이나 종류에 관계없이 보장하고 장애의 정도가 심할 경우 추가적인 보장과 65세까지 매년 보험금을 지급해 소득 상실을 보전해 준다.

장기요양등급(1~5등급) 판정을 받은 경우 일시금을 지급하고, 손보업계 최초로 재가방문요양, 노인요양시설을 이용할 경우 매월 간병 비용을 최대 110세까지 지급해 노후대비 보장도 강화했다.

만 20세부터 70세까지 가입 가능하고 최대 100세까지 보장하며, 보험기간은 90·100세만기형 중 고객들의 필요에 맞춰 가입할 수 있다. 보험료 납입기간 중 해지시 해지환급금을 50%만 지급하는 조건을 선택할 경우 약 10~15% 낮은 보험료로 가입할 수 있다.

