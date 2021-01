김인호 서울시의회 의장 제1회 서울시의회 칭찬 직원으로 박은정 주임· 방호실장 박장배 주임· 진현우 전문위원 선정 축하패 수여

[아시아경제 박종일 기자] 제1회 서울시의회 이달의 칭찬 직원에 박은정 주임과 박장배 방호실장, 진현우 전문위원이 선정돼 김인호 의장 표창을 받았다.

김인호 의장은 “칭찬 직원은 의정 발전과 시민 복리증진을 위해 맡은 직무에 충실히 노력, 친절 청렴 성실한 직원을 이달의 직원으로 선정, 자금심을 고취시키고 의회 이미지 개선에 기여하기 처음 시행한 것”이라고 취지를 밝혔다.

김 의장은 이날 박은정 주임, 박장배 방호실장, 진현우 도시안전 전문위원을 선정, 축하했다.

