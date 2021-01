[아시아경제 이지은 기자] 서울시장 후보 출마를 선언한 이혜훈 전 국민의힘 의원이 야권 후보 단일화를 위해서는 정책공조부터 시작해야 한다고 목소리를 높였다.

이 전 의원은 15일 페이스북을 통해 ""후보단일화 방식과 시기에 대한 논의와는 별개로 양당간에 정책공조를 위한 태스크포스(TF)팀 구성을 제안한다"며 이같이 말했다.

그는 "야권 후보 단일화는 천하장사를 뽑는 토너먼트 씨름경기가 아니라 노선과 가치의 동질성을 바탕으로 한 정책연대를 통한 선거연합이 본질"이라며 "백가쟁명식으로 제시되는 야권후보들의 서울 집값 해결 방안에서 지켜져야할 기본원칙, 종부세, 양도세, 공시지가 문제에 대한 야권의 합의된 방향 등 정책연합모델이 필요하다"고 말했다.

