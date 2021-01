[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 아시아나IDT =박세창 대표이사 사임에 따라 신규 대표이사에 김응철 전 아시아나IDT 관리담당임원을 선임했다고 공시.

◆ LS전선아시아 =구자홍씨가 장중 보유주식인 22만7960주를 모두 내다팔아 최대주주등 주식소유 비율은 61.72%에서 60.98%로 줄었다고 공시.

◆ 미래산업 =유상증자에 따른 전환가액 조정으로 '5회차 전환가액·신주인수권행사가액ㆍ교환가액'을 3086원에서 3057원으로 조정한다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr