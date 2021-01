서대문구, 교육 격차 해소 위해 '디지털 튜터' 사업 추진

올 3∼12월 학기 중 지역내 40개 초중고교에 150여 명 파견...비대면 온라인 수업의 원활한 진행과 정보화교실 운영 등 지원...이달 19일까지 만 18∼39세 대상 '디지털 튜터' 참여 희망자 모집

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 원격수업으로 인한 디지털 격차가 교육 격차로 이어지고 않도록 일명 ‘디지털 튜터(Digital Tutor)’ 사업을 추진한다.

구는 구비 30여억 원을 투입해 올 3월부터 12월까지 학기 중에 지역내 40개 초중고교에 150여 명의 디지털 튜터를 파견한다.

이들은 긴급돌봄으로 학교에서 온라인 수업을 듣는 학생들을 지도, 교사의 영상편집과 데이터분석, 원활한 비대면 수업 진행을 돕는다.

또 창의적 체험학습과 정보화교실 운영 등을 지원, 학생들의 디지털 역량과 학습만족도를 향상시킨다.

앞서 구는 지난해 사상 초유의 온라인 개학에 대응해 전국 최초로 교육복지 대상 학생들에게 태블릿PC를 지원, 지역내 학교에 온라인 기기 및 무선통신장비를 설치해 비대면 상황에 맞는 교육환경 조성에 힘썼다.

또 지난해 9월부터 12월까지 시범사업을 통해 6개 학교에 28명의 디지털 튜터를 파견, 학교 교사들과 면담 및 참여 강사에 대한 설문조사 결과 만족도가 높은 것으로 나타났다.

한편 구는 만 18세 이상에서 만 39세 이하인 이들을 대상으로 디지털 튜터를 모집한다.

희망자는 서대문구 평생학습센터 홈페이지 공지사항에서 참여 신청서를 내려 받아 작성한 뒤 이달 19일 오후 6시까지 이메일(yiseul@sdm.go.kr)로 보내면 된다.

1차 서류전형과 2차 면접이 이뤄지며 디지털학습 관련 소프트웨어와 기기에 대한 지식이 있는 자, 학교 지원활동 경험자 등은 우대한다.

주 5일(월∼금) 근무하며 하루 기준 3시간과 6시간 근무 가운데 선택해 지원해야 한다.

합격자는 서대문구 융복합인재교육센터에서의 직무교육과 학교 현장실습을 거쳐 디지털 튜터로 활동한다.

서대문구는 이 사업 외에도 ▲교육현장 분석과 지역 내 취약가정 파악 ▲디지털 인프라와 기기, 콘텐츠 지원 ▲각종 돌봄서비스 등을 적극 추진한다는 계획이다.

문석진 서대문구청장은 “비대면 온라인 교육 환경에서 소외되는 학생이 없도록 가능한 재원을 적극 투입해 차별 없는 교육복지 구현에 더욱 매진하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr