오신환 “안철수, 누가 양보 강요하나…단일화 의견 밝히라는 것”

"국민의힘, 경선 열차 출발…비전경쟁 하자"

[아시아경제 임춘한 기자] 오신환 전 국민의힘 의원은 14일 안철수 국민의당 대표를 향해 “지금 누가 안 대표에게 '박원순 전 서울시장·문재인 대통령에게 했듯이 양보하고 희생해서 불출마하라'고 강요하나”라며 “서울시민들이 어떻게 단일후보를 결정하면 좋을지 의견을 구체적으로 밝히라는 것”이라고 지적했다.

오 전 의원은 이날 입장문을 통해 “단일후보 결정은 이 정권에 분노하는 서울시민들이 하면 된다는 것을 모르는 사람이 어디 있느냐”며 이같이 말했다.

오 전 의원은 “입당 요구는 과했다고 생각한다. 그러나 대통합을 전제로 한 범야권 공동경선 방안은 최소한 지난주에 받았어야 한다”며 “안 대표가 '이것도 싫어, 저것도 싫어' 시간을 끄시는 사이에 국민의힘 경선 열차가 이미 출발했다”고 비판했다.

오 전 의원은 “이제 단일화 얘기는 잠시 접고 비전경쟁을 하자”며 “국민의힘 후보가 선출되면 그때 서울시민의 뜻을 물어서 야권단일후보를 결정하자”고 밝혔다.

