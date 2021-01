와디즈, 누적중개액 4000억 돌파

누적 오픈 프로젝트 2만건…지난 12월 한 달 간 신규 프로젝트 1000개

[아시아경제 김철현 기자] 크라우드 펀딩 플랫폼을 운영하는 와디즈(대표 신혜성)는 서비스를 시작한지 7년 만에 누적중개액 4000억원을 넘어섰다고 14일 밝혔다.

와디즈에 따르면 지난 한 해 6000여개의 창업기업 및 스타트업을 통해 1만개가 넘는 새로운 프로젝트를 선보였다. 펀딩에 참여한 서포터만 186만 명에 이른다. 현재까지 누적중개금액은 4300억원에 이르며 선보인 누적프로젝트는 2만4000여 건에 달한다. 특히 지난 12월 한 달에만 1000건이 넘는 프로젝트가 오픈됐다.

사업부문별 카테고리를 살펴보면 지난해 리워드형 펀딩은 패션·잡화 부문(36%)에서 가장 많은 프로젝트가 열렸고, 푸드(14%), 홈리빙(12%), 뷰티(9%), 테크가전(7%)이 뒤를 이었다. 투자형 펀딩은 라이프스타일(16%), 데이터·솔루션(16%), F&B(10%), 환경·에너지(8%), 교육(8%) 순으로 많은 프로젝트가 오픈됐다.

지난해 4월 서울 성수동에 펀딩 중인 제품을 직접 경험할 수 있는 오프라인 체험샵 '공간 와디즈'를 선보여 누적 5만 명이 방문하는 성과를 거두기도 했다. 이곳은 온라인에서의 펀딩 경험을 오프라인과 연결해 메이커와 서포터의 소통을 강화하며 '협력적 소비'를 구현했다는 평가를 받고 있다.

기존 중개에서 직접 투자로 사업을 확대해 새롭게 신설한 '와디즈파트너스'를 통해서는 지난해 말 기준 누적 21개 기업에 약 50억원 규모의 투자를 집행했다. 특히 벤처투자 뿐만 아니라 와디즈 플랫폼을 포함해 출자를 희망하는 중견, 대기업과의 파트너십으로 공동 펀드 조성에도 집중하고 있다.

신혜성 와디즈 대표는 "지난 8년간 와디즈에서 새로운 시작을 펼치는 사람들에게 기회가 지속될 수 있는 공정한 환경을 마련하기 위해 집중해 왔다"며 "와디즈가 존재함으로써 새로운 모험이나 도전을 지지하고 응원해 주는 문화뿐 아니라 이로 인해 발생되는 문제까지 해결하는 플랫폼이 될 수 있도록 노력할 계획"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr