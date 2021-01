신동빈 "생존에 급급하면 미래 없다…CEO부터 변해야"

신동빈 회장, 첫 사장단 회의서 "내가 변화의 선두에 서겠다"

조직문화 혁신 위해서는 CEO부터 바꿔야

공감대 기반 강력한 실행력 주문

우리에겐 '위기 극복 DNA'가 분명히 있다…격려도

[아시아경제 임혜선 기자] "각 사의 본질적인 경쟁력과 핵심 가치는 무엇입니까?"

신동빈 롯데그룹 회장은 13일 올해 첫 사장단 회의에서 130명의 BU장·대표이사들에게 이같이 질문했다. 신 회장은 "5년, 10년 후 회사의 모습을 임직원들에게 제시할 수 있어야 한다"며 "저부터 롯데 변화의 선두에 서겠다"고 단호하게 말했다. 이어 "나이키는 운동선수에 대한 존경의 가치를 고객들에게 전달하며 강력한 브랜드 파워를 갖게 됐다"며 "각 회사에 맞는 명확한 미래 비전과 차별적 가치가 있어야 위기 속 혁신 성장이 가능하다"고 강조했다. 성장이 아닌 생존 자체가 목적인 회사에는 미래가 없다는 것이다. 그러면서 혁신적으로 변하지 못한 회사들에겐 과감한 포트폴리오 조정을 지시했다.

비전 달성을 위한 지속적인 투자와 실행력 제고도 주문했다. 신 회장은 "미래 관점에서 비전을 수립하고, 빠르게 변화하는 시장 환경에 부합하는지 수시로 재점검해달라"며 "디지털 혁신에 대응하기 위한 투자는 반드시 필요하고, 브랜드 강화를 통해 차별적인 기업 가치를 창출해야 한다"고 말했다.

지난해 경영성과에 대해 신 회장은 "어느 때보다 경영지표가 부진했다"며 "위기 때 혁신하는 기업이 위기 후에도 성장 폭이 큰 것처럼, 올 2분기 이후 팬데믹이 안정화에 들어갔을 때를 철저히 대비해야 한다"고 언급했다.

업계에서 가장 먼저 시작했음에도 부진한 사업군이 있는 이유에 대해선 "전략이 아닌 실행의 문제였다"고 진단했다. 그는 "투자가 결실을 보기 위해서는 전략에 맞는 실행이 필수적"이라며 "CEO들이 고객·임직원·사회가 공감할 수 있는 비전과 전략을 세울 때, 강력한 실행력이 발휘되고 목표를 달성할 수 있을 것"이라고 했다.

새로운 경영환경에 맞는 조직문화에 대한 논의도 있었다. 롯데그룹은 최근 2년간 기업 문화를 쇄신하기 위해 많은 조직개편과 인사를 단행했다. 신 회장은 "아직도 일부 회사에 권위적인 문화가 존재한다"며 "유연하고 수평적인 조직문화를 구축하기 위해 CEO부터 변해야 한다"고 강조했다.

기업가치와 직결되는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영도 언급했다. 신 회장은 "ESG 요소는 비전과 전략을 수립할 때 반드시 고려해야 한다"며 "규제에 대응하는 식의 접근 대신, 어떤 사회를 만들고 싶은지, 어떤 사회적 가치를 제공할 수 있는지 적극적으로 고민해달라"고 당부했다.

이날 신동빈 회장은 격려도 아끼지 않았다. 신 회장은 "IMF, 리먼 사태 때도 롯데는 과감한 결단을 통해 의미 있는 성과를 냈다"면서 "우리에겐 '위기 극복 DNA'가 분명히 있다"고 말했다. 이어 "과거의 성공경험을 버리고 CEO부터 달라진 모습으로 사업 혁신을 추진해달라"고 당부했다.

한편 ‘2021 상반기 VCM(Value Creation Meeting 옛 사장단회의)은 코로나19 예방을 위해 비대면 화상회의 방식으로 4시간 가량 진행됐다. 이번 VCM은 ’제도약을 위한 준비(Rethink-Restart)‘라는 주제로 진행됐다. 재도약할 수 있는 방안에 대한 논의가 다각도에서 심도 깊게 이뤄져야 한다는 위기감이 반영됐다. 현재 방식에 기반한 개선만으로는 혁신의 폭에 한계가 있다는 절박함도 있었다.지난 성과를 냉철하게 되돌아보고,장·단기적으로 균형 잡힌 전략을 도모하는 데에도 초점이 맞춰졌다. 회의에서는 올해 경제전망 및 경영환경 분석, 그룹의 대응 전략, 사업 포트폴리오 고도화 방안, CEO역할 재정립 등이 주요 내용으로 다뤄졌다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr