옥션, 루게릭요양센터 건립에 5200만원 상당 기금 및 물품 전달

[아시아경제 이승진 기자] 이베이코리아가 운영하는 옥션이 ‘깨끗한나라’와 함께 루게릭병 환우를 위해 진행한 기부 캠페인 ‘희희낙찰’을 통해 총 5200만원 상당의 기금과 물품을 승일희망재단에 전달했다고 14일 밝혔다.

옥션 ‘희희낙찰’은 자선경매를 통해 저소득층에게 희망을 나누자는 취지로 마련된 고객 참여형 기부 행사다. 지난 12월 14일부터 28일까지 진행된 행사에서는 EXO 수호, 소녀시대 수영, KIA 타이거즈 야구선수 김선빈, 가수 김범수, 가수 션 등 5명이 기증한 애장품 경매를 통해 나온 수익금과 '위드아이스' 기부상품 판매 응원 댓글 챌린지 등으로 약 2600만원의 기금을 조성했다. ‘희희낙찰’ 행사에 참여한 깨끗한나라는 2600만원 상당 위생용품을 마련했다.

고객 참여로 조성된 기금과 지원 물품은 가수 션이 공동 대표로 있는 승일희망재단에 전달, 루게릭요양센터 건립과 루게릭병 환우 지원에 사용될 예정이다.

홍윤희 이베이코리아 커뮤니케이션부문 이사는 “희귀병인 루게릭병 환우들과 가족들의 어려움을 알리려는 행사에 많은 고객들이 동참해 루게릭요양센터 건립에 보탤 수 있게 되어 기쁘다”며 “나눔 오픈마켓으로써 입점 브랜드, 고객들과 함께 어려운 처지에 있는 이웃과 마음을 나눌 수 있는 캠페인을 계속 진행할 것”이라고 말했다.

한편, 옥션은 2020년 넥슨과 기부딜 행사를 통해 해외에 있는 문화유산 환수와 보존, 독도 소방구조 헬기 추락사고 소방관 유가족, 장애어린이 등을 지원한 바 있다. 이외에도 브랜드사에서 기증받은 장난감을 취약계층 아동들에게 전달했으며, 유튜브 크리에이터들과 진행한 ‘스마일클럽 더블기부 챌린지’로 조성한 기부금을 투병 소방관에 전달한 바 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr