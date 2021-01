릭스솔루션 릭스솔루션 029480 | 코스닥 증권정보 현재가 530 전일대비 8 등락률 +1.53% 거래량 585,208 전일가 522 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 릭스솔루션, 주가 705원 (3.07%)… 게시판 '북적'【전문가추천】 주식하면서 꼭 사야하는 유망 종목 'TOP3' 릭스솔루션, 커뮤니티 활발... 주가 0.14%. close 은 최대주주인 엔비알컴퍼니가 주식양수도를 통해 최대주주가 이광민에서 박정일로 바뀌었다고 13일 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr