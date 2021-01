정진석 “안철수, 단일화 간 만 봐…기호 2번으로 해야”

“대의는 문재인 정권 심판·정권 교체”

“金, 범야권 경선 참여 제의…安 답해야”

“범야권 단일화 기필코 이뤄내야”

[아시아경제 임춘한 기자] 정진석 국민의힘 재보궐선거 공천관리위원장은 13일 서울시장 보궐선거 야권 단일화와 관련해 “(안철수 국민의당 대표가) 대선을 포기하고 서울시장에 나오겠다고 한 것은 좋다. 그런데 어떤 방식은 얘기를 하지 않는다. 계속 간 만 본다. 유감스럽다”며 “승률을 가장 높일 수 있는 야권 단일화는 기호 2번 단일화”라고 강조했다.

정 위원장은 이날 국민의힘 초선의원 모임인 명불허전보수다에서 “안 대표는 자기가 중도 지지도 독점하는 양 얘기하는데 천만의 말씀이다. 귀착지는 국민의힘이다. 정당 지지도로 반영되는 것이 아닌가. 안 대표도 눈이 있으면 좀 보라”며 “기호 2번 단일화가 좋은지, 4번 단일화가 좋은지 시민여론조사를 해서 물어보면 될 것이 아니냐”며 이같이 말했다.

그는 “이번 선거를 건곤일척의 승부이자 대선으로 가는 관문이다. 승리하는 정당은 대선으로 가는데 큰 디딤돌을 얻을 것이고, 실패하는 정당은 큰 혼란 빠질 것”이라며 “대의는 무도하고 반헌법적 문재인 정권 심판하고 정권교체를 이뤄달라는 것이다. 그게 시대정신이고 목표”라고 밝혔다.

이어 “범야권 후보 단일화는 거스를 수 없는 흐름이고 국민의 명령이다. 선택의 문제가 아니라 당위의 문제”라며 “모두가 사심을 버리고 대오를 튼튼히 해서 한발 한발 전진하면 반드시 승리의 종착역에 도달해야 한다”이라고 덧붙였다.

정 위원장은 국민의당과의 당대당 통합에 대해 “제가 당대당 합당을 당장하자는 얘기는 한 적이 없다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장도 안 대표를 만나 입당을 권유했다. 범야권 단일후보 경선에 참여해달라고 공식 제의한 것이다. 안 대표는 그것에 대한 답을 내놓아야 한다”며 “(안 대표가) 단순히 이번 선거만을 위한 입당이 가능하겠나. 그것은 국민의힘과 힘을 합하고 통합하겠다는 결심이 전제돼야 가능한 것”이라고 말했다.

정 위원장은 “안 대표가 이끄는 국민의당은 국민의힘과 별반 다를 것이 없다. 그야말로 자유민주주의와 시장경제를 신봉하고, 헌법 가치를 소중히 여기는 세력이라고 믿는다. 입당은 되고 통합은 안 된다는 것은 논리적으로 맞지 않다”며 “분명한 것은 범야권 단일화는 기필코 이뤄내야 한다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr