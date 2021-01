[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구지역 유치원 체육강사가 원생을 성추행한 혐의로 입건됐다. 조사과정에서 피해를 주장하는 또다른 원생이 나타나 수사가 확대되고 있다.

대구경찰청은 12일 유치원에서 아동을 추행한 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)로 체육강사 A씨를 불구속 입건했다.

경찰에 따르면 체육강사 A씨는 지난해 12월초 달서구 한 유치원에서 체육수업 도중에 원생의 몸을 만진 혐의를 받고 있다.

해당 원생은 2차례에 걸친 경찰 조사에서 "성추행이 있었다"는 취지의 진술을 했고, 조사 과정에서 최근 같은 피해를 주장하는 다른 원생도 나타났다.

경찰 관계자는 "현재까지 피해 아동 1명을 조사했고 추가로 1명을 더 확인할 예정"이라며 "폐쇄회로(CCTV) 화질이 뚜렷하지 않아 혐의점을 잡아내기 쉽지 않은 상황"이라고 했다.

