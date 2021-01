러시아 코로나 확진자 체내서 무려 18개 바이러스 변이 발견

전문가 "면역력 약한 체내서 바이러스가 장기간 잔류한 결과"

[아시아경제 임주형 기자] 러시아에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 환자 한 명에게서 무려 18가지의 바이러스 변이가 발견된 것으로 전해졌다.

12일(현지시간) 일간 이즈베스티야 등 러시아 현지 매체들은 이날 러시아 바이러스·감염병 분야 전문가들의 보고서를 인용해 여성 확진자 1명에게서 18개의 코로나19 바이러스 변이가 발견됐다고 보도했다.

지난해 4월 병원에서 4기 림프종에 대한 화학요법 치료를 받던 중 코로나19 양성 판정을 받은 A(47세) 씨는, 확진 이후 수개월에 걸쳐 여러 차례 코로나19 진단 검사를 받았다. 그는 지난해 9월9일 마지막 검사까지 양성 판정을 받은 것으로 전해졌다.

전문가들은 이 시기에 채취된 A 씨의 검체를 비교 분석한 결과, 다양한 바이러스 변이들이 생성됐음을 확인했다.

이에 대해 전문가들은 보고서에서 "다수의 변이 생성은 코로나19 바이러스가 면역력이 약화한 한 사람의 인체 내에서 장기간 잔류한 결과"라며 "바이러스가 인체에 오래 잔류하면서 숙주에 적응하는 쪽으로 지속해 변화했기 때문인 것으로 보인다"고 추측했다.

변이로 인해 바이러스의 감염력 및 전파속도 등이 증가했을 가능성에 대해서는 "여성에게서 발견된 변이 바이러스가 널리 확산하지 않은 것으로 볼 때 크게 위험하지는 않은 것으로 보인다"면서도 "전파력이나 치명성 등에 대해 결론을 내리기에는 아직 이르다"고 밝혔다.

한편 지난해 11월 영국에서 보고된 새 변이체로 인해 코로나19 바이러스 변이에 대한 경각심이 높아진 상황이다. 영국 정부는 당시 영국 바이러스 변이에 대해 기존 코로나19 바이러스보다 전염력치 최대 70% 높을 가능성이 있다고 밝힌 바 있다.

지난달 18일에는 남아프리카공화국 방역당국이 새로운 코로나19 바이러스 변이를 보고했다. 국내에서도 지난 2일 남아공발 변이 바이러스 감염자가 확인된 바 있다.

일본에서도 새 바이러스 변이가 보고된 바 있다. 일본 후생노동성은 지난 2일 브라질에서 입국해 공항 검역 과정에서 코로나19 양성 판정을 받은 남녀 4명의 검체에 대해 유전자 분석을 실시한 결과, 새 변이 바이러스 감염을 확인했다고 밝혔다. 이 바이러스 변이는 기존에 보고된 영국·남아공 변이와 일부 공통점이 있지만, 유전자 배열이 다른 것으로 확인됐다.

일본 국립감염증연구소는 현재 해당 변이의 전염력 등 특성을 조사하고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr