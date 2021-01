[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 12일 오전 영등포구청 스튜디오 틔움에서 구로·금천·양천구청장과 함께 안양천 종합관리를 위한 ‘안양천 명소화’ 온라인 업무협약을 체결했다.

이번 협약식을 통해 4개 자치구(영등포, 구로, 금천, 양천)는 함께 ▲안양천 종합 관리계획 수립 ▲생태복원 연속성 유지를 위한 각 자치구 사업 상호 연계 ▲안양천 물빛 장밋길 조성 ▲산책로, 둔치의 연속성 확보 등으로 안양천 명소화를 위한 다양한 사업을 공동으로 추진해나가게 된다.

채 구청장은 "앞으로도 인접 자치구들과 지속적으로 논의하고 협력, 안양천을 주민 힐링공간으로 재탄생시키고, 영등포 대표 수변공원으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원해나가겠다"고 전했다.

