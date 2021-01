서울 동남·서남권, 광명·시흥 등 대설주의보…기상청 "시간당 눈 1~3㎝"

지속 시간 1~2시간 추정

시속 45㎞ 빠르게 북동진

[아시아경제 이현주 기자] 12일 오후 3시40분 서울 동남·서남권과 경기도 광명, 시흥시에 대설주의보가 발효됐다.

이에 앞서 김포와 고양, 인천, 충남 태안과 서산에도 대설특보가 내려졌다.

기상청은 서울 남부와 경기 남부, 충남 북부에는 시간당 1~3㎝로 강하게 내리면서 눈이 쌓이는 곳이 있겠다고 발표했다.

눈 구름대는 시속 45㎞로 빠르게 북동진하고 있어 동일 지역에서 강한 눈은 지속시간이 1~2시간 내외로 추정된다.

이번 눈은 저녁(오후 6시)까지 강약을 반복하면서 내리다가 이후에는 점차 약해질 것으로 보인다. 수도권에는 오후 9시경에, 그 밖의 지역에도 자정 전후로 대부분 그치겠다. 다만 지형적인 영향을 받거나, 내리는 눈이 바람에 날리면서 좀 더 쌓이는 곳도 있을 것으로 예상된다.

