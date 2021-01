정부·IMF, 13일~28일까지 '2021년도 연례협의' 실시

[아시아경제 장세희 기자]정부가 국제통화기금(IMF)과 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응책을 논의한다.

정부는 오는 13일부터 28일까지 IMF와 '2021년도 연례협의'를 실시할 예정이라고 12일 밝혔다. 이번 연례협의는 코로나19 상황으로 화상으로 진행하기로 했다.

IMF 회원국은 협정문 제4조 규정에 의해 IMF와 의무적으로 연례협의를 실시한다. IMF 미션단은 기획재정부와 최근 경제동향 전망, 코로나19 대응정책, 재정정책 등에 대한 협의를 시작으로 한국은행 및 한국개발연구원(KDI)과 같은 정책연구기관 등과 정책 전반에 대해 논의할 계획이다.

