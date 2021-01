"이루다 개인정보 유출…데이터 폐기해야" 靑 청원까지

[아시아경제 부애리 기자] 인공지능(AI) 챗봇 '이루다'와 관련 개인정보 유출 피해를 주장하는 이용자들이 청와대 국민청원을 제기했다.

12일 청와대 국민청원 게시판에 "이용자들의 개인정보를 무단 활용·유출해 AI 채팅봇을 만든 스캐터랩에 데이터 폐기, 서비스 종료를 요구합니다"라는 게시물이 올라왔다.

이루다는 스타트업 스캐터랩이 지난해 12월 출시한 20세 여대생의 인격을 가진 AI다. 이용자들은 친구와 메시지를 나누는 것처럼 이루다와 대화를 주고 받을 수 있다. 이루다는 이용자가 75만명에 달하는 등 인기를 끌었지만 성소수자, 장애인에 대한 차별성 발언 논란과 개인정보 유출 의혹까지 제기되면서 결국 서비스를 잠정 중단했다.

청원인은 "스캐터랩은 '연애의 과학' 이용자들의 데이터를 어떤 고지와 동의 없이 플랫폼 외부로 반출해 '이루다 AI봇'으로 사업화했으며, 개인정보 마스킹(보호 작업)도 제대로 하지 않아 이용자들의 프라이버시와 개인정보가 유출되는 사태가 발생했다"고 주장했다.

연애의 과학은 자신의 카카오톡 대화 데이터를 넣고 유료 결제를 하면 이를 분석해 애정도 등을 보여주는 앱인데, 스캐터랩은 연애의 과학으로 수집한 카톡 대화 약 100억건을 데이터로 삼아 이루다를 개발했다.

청원인은 "이용자들의 데이터 파기 요구에도 스캐터랩은 책임을 회피하며 어떠한 조치도 취하고 있지 않다"고 덧붙였다.

청원인은 "스캐터랩은 이루다 AI봇이 사람들의 성희롱의 대상이 될 것을 알면서도 서비스를 계속해서 운영하였으며, 테스트 분석이라는 명목하에 연애의 과학을 통해 제출된 이용자, 연인들과의 사적인 대화 내용을 그대로 학습시켜 성희롱의 대상이 되도록 했다"면서 "소비자에 대한 우롱"이라고 지적했다.

스캐터랩 측은 '이루다' 서비스를 잠정 중단했다. 회사는 전날 입장문에서 "데이터 활용 시 사용자의 닉네임, 이름, 이메일 등의 구체적인 개인 정보는 이미 제거됐다"면서 "전화번호, 주소 등을 포함한 모든 숫자 정보, 이메일에 포함될 수 있는 영어 등을 삭제해 개인을 특정할 수 있는 정보는 유출되지 않았다"고 설명했다.

한편 '연애의 과학' 이용자들은 개인정보 유출 의혹을 제기하며 집단 소송을 준비하고 있다. 개인정보보호위원회는 이루다의 개인정보 유출 등에 대해 조사한다는 방침이다.

