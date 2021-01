KCGS, 포스코·효성 등 7개사 ESG등급 하향조정

[아시아경제 이민지 기자] 한국기업지배구조원(KCGS)은 지난 7일 ESG 등급위원회를 개최해 CJ대한통운, 포스코, 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 75,900 전일대비 1,700 등락률 -2.19% 거래량 232,854 전일가 77,600 2021.01.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 효성그룹 2021년 정기 임원인사 단행…조용수 효성첨단소재 부사장 승진조현준 효성 회장 "고객이 믿을 수 있는 브랜드 만들어야"…투명 경영도 강조10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함 close , 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 24,400 전일대비 200 등락률 +0.83% 거래량 143,468 전일가 24,200 2021.01.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 애경산업, 위생제품 한 데 모은 '랩신 위생세트' 출시"12시간 지속" 에이지 투웨니스 메이크업 픽서 출시애경산업, 동남아 최대 플랫폼 쇼피와 MOU close 등 7개사의 ESG 등급을 하향 조정했다고 12일 밝혔다. 이는 지난해 10월 정기 ESG 등급을 부여한 이후 이달 1월 1일까지 확인된 ESG 위험을 반영한 것이다.

ESG 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 7등급으로 구분된다. 1차 등급 조정 결과, 환경경영(E) 위험이 발생한 회사는 없었고, 사회책임경영(S)·지배구조(G) 위험이 발생해 등급이 하향된 회사는 각각 3사, 4사로 나타났다.

사회책임경영 분야에선 CJ대한통운, 포스코, 한온시스템의 등급이 하향 조정됐다. CJ대한통운은 택배 노동자 6명 사망 사태로 B+에서 B로 내렸다. 포스코는 반복적인 근로자 사망사고로, 한온시스템은 관행적인 불공정 하도급 거래 행위 제재로 B+에서 B로 내려갔다.

지배구조 부문에선 한화솔루션과 효성, 애경산업이 B+에서 B로 조정됐다. 한익스프레스는 C에서 D로 내렸다. 한화솔루션은 공정위에 부당지원행위로 시정명령을 받고 과징금으로 약 157억원 받은 것이 쟁점 사안으로 제시됐다. 효성은 대법원이 조현준 그룹 회장에 횡령 혐의 유죄 판결을 내렸단 점이 꼽혔고 한익스프레스는 공정위가 부당지원행위로 시정명령과 과징금으로 73억원을 부과했다는 사안이 조정 근거로 나타났다.

KCGS 관계자는 "이번 개별 등급 조정에 따라 한온시스템과 한화솔루션, 효성의 통합 등급은 각각 B, B+, B+로 한 단계식 낮아졌다"고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr