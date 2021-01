서울시, 적설량 1~3㎝의 눈 예보에 '제설 1단계' 비상근무 돌입

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 12일 오후 수도권에 1∼3㎝ 적설이 예보됨에 따라 정오부터 제설 1단계 비상 근무에 들어갔다고 밝혔다.

1단계 상황 발령으로 인력 약 4000명과 제설 차량·장비 1000여대가 제설 작업을 준비중이다. 급경사 지역과 취약 도로에는 제설제를 미리 뿌린다.

또 교통 혼잡으로 인해 제설차량 운행이 지연되지 않도록 서울지방경찰청에 협조도 요청했다.

기상청은 이날 내륙 지역을 중심으로 오후부터 밤 사이 눈이 내리겠다고 예보했다.

서울시는 지난 6~7일 폭설이 내렸을 때 제때 제설 작업을 하지 않아 시내 도로 마비 사태를 불러왔다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 "오늘 눈이 퇴근 시간대까지 계속될 수 있으니 시민들은 퇴근 시 승용차 이용을 자제하고 대중교통을 이용해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.

