기아차 쏘렌토, 英 왓카 어워즈 올해의 대형 SUV상 수상

[아시아경제 우수연 기자]기아자동차는 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) 쏘렌토가 영국 '2021 왓 카 어워즈'에서 올해의 대형 SUV로 선정됐다고 11일(현지시간) 밝혔다.

1978년 처음 시작된 '왓 카 어워즈'는 영국의 권위있는 자동차 전문 매체인 '왓 카(What Car?)'가 주최하는 자동차 시상식이다. 는 2018년 피칸토(올해의 시티카), 2019년 니로 EV(올해의 차), 피칸토(올해의 시티카), 2020년 피칸토(올해의 밸류카) 수상에 이어 올해까지 4년 연속 수상의 쾌거를 이뤘다.

이번에 수상한 쏘렌토는 4세대 모델로 뛰어난 연비 효율과 역동적인 주행 성능을 갖춘데다 우수한 안전 및 편의 사양으로 높은 점수를 받았다. 스티브 헌팅포드 왓 카 편집장은 "우수한 하이브리드 시스템과 편안한 승차감, 정확한 조향 성능 및 잘 갖춰진 인테리어 등이 인상적인 쏘렌토는 다재다능한 차량"이라며 선정 배경을 밝혔다.

폴 필포트 기아차 영국법인 CEO는 "영국 시장에 판매를 시작한지 얼마되지 않은 쏘렌토가 뜻깊은 상을 받게 돼 영광"이라며 "모던한 디자인과 효율성을 갖춘 쏘렌토가 고객들에게 높은 만족도를 선사할 것"이라고 말했다.

지난해 9월부터 영국에서 디젤과 하이브리드 모델의 판매를 시작한 쏘렌토는 혁신적인 디자인과 첨단 기술을 탑재해 현지 대형 SUV 시장에서 호응을 얻고 있다. 올해 1분기에는 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델을 추가로 출시해 판매 확대와 동시에 기아차의 친환경 브랜드 위상 강화에도 중요한 역할을 담당할 예정이다. 국내 시장에서도 쏘렌토는 디젤, 하이브리드, 가솔린 2.5 터보 모델로 전체 라인업을 완성하며 지난해 총 8만2275대를 판매하는 등 인기를 얻고 있다.

