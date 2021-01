베일벗은 'LG 롤러블'…구동 영상 공개

LG전자, CES 2021 컨퍼런스에서 영상 공개

'LG 롤러블' 브랜드명으로 확정

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 첫 롤러블 스마트폰의 이름과 구동 영상을 공개했다.

LG전자는 11일 개최한 'CES 2021' 프레스 컨퍼런스에서 'LG 롤러블'의 영상을 공개했다. 티저 영상은 지난해 9월에 이어 두번째지만 펼친 화면 이미지까지 공개한 것은 이번이 처음이다. 'LG 롤러블'이라는 제품명도 실제 브랜드명으로 확정됐다.

이날 영상에서는 LG 롤러블(LG Rollable)이 펼쳐지고 말려 들어가는 장면이 두 차례 나왔다. 화면 크기를 늘리고 줄일 수 있는 LG 롤러블의 구동 모습이 함께 등장한 것이다. 컨퍼런스 마무리에 나온 ‘More to Explore’는 이 제품이 ‘익스플로러 프로젝트’와 관련된 것임을 암시했다. 익스플로러 프로젝트는 기존 바 타입 스마트폰에서 탈피, 혁신적인 폼팩터의 스마트폰 프로젝트를 일컫는다.

롤러블 폰 이미지 외에 출시 시점이나 가격 등 구체적인 사양에 대해서는 공개되지 않았다. LG전자는 이르면 3월 중 별도 행사를 개최해 LG 롤러블을 공개할 예정이다.

지금까지 알려진 정보를 종합하면 LG 롤러블은 6.8인치 디스플레이가 늘어나면서 7.4인치까지 확대되는 구조다. 전화 모드(20:9), 비디오 모드(16:9), 생산성 모드(3:2) 등 사용하는 상황에 맞춰 화면비율을 바꾸는 기능이 탑재된다. 퀄컴의 새로운 칩셋인 스냅드래곤 888을 탑재하고, 배터리 용량은 4200mAh, 램 용량은 16GB를 지원할 것으로 전망된다.

