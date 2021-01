부경대, 2021학년도 정시 모집 경쟁률 3.08대 1

1월 11일 원서접수 마감 … 1319명 모집에 4059명 지원



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대학교(총장 장영수) 2021학년도 정시 신입생 모집 경쟁률은 3.08대1로 나타났다.

부경대는 1월 7일부터 11일까지 2021학년도 정시 신입생 모집 원서를 접수한 결과 1319명 모집에 4059명이 지원해 3.08대1의 경쟁률을 기록했다.

지난해 정시 경쟁률은 3.44대1(1227명 모집 4219명 지원)이었다.

모집 군별로 가군(일반전형)의 경우 3.13대 1(629명 모집에 1968명 지원), 나군(일반전형)은 3.3대 1(615명 모집에 2,031명 지원)의 경쟁률을 나타냈다.

가군에서는 공업디자인학과가 25명 모집에 160명이 지원해 6.4대1로 경쟁률이 가장 높았고, 응용수학과가 14명 모집에 87명이 지원해 6.21대1의 경쟁률을 보였다.

나군에서는 금속공학과가 17명 모집에 104명이 지원해 6.12대1의 경쟁률을 보였고, 중국학과는 6명 모집에 29명이 지원해 경쟁률이 4.83대1이었다.

