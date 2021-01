[아시아경제 황윤주 기자] 한국거래소는 (주) 수산중공업 수산중공업 017550 | 코스피 증권정보 현재가 3,440 전일대비 350 등락률 +11.33% 거래량 37,987,235 전일가 3,090 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 【시선집중] 주식전문가들이 추천한 다음주 꼭 사야할 종목 'TOP3'수산중공업, 커뮤니티 활발... 주가 7.24%.수산중공업, 주가 3040원 (-9.66%)… 게시판 '북적' close 의 현저한 시황변동에 대해 조회공시를 요구했다고 11일 밝혔다.

답변시한은 12일 오후 6시까지다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr