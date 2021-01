[아시아경제 전진영 기자] 이춘석 신임 국회사무총장은 11일 온라인 취임식을 갖고 국회 세종시 이전에 대한 의지를 밝혔다.

이 사무총장은 이날 국회 접견실에서 열린 온라인 취임식에서 “국회가 코로나19를 계기로 지역 불균형 해결과 국가균형발전을 설계하는 시대적 요구에 부응해야 한다”며 “새로운 터전을 닦는다는 생각으로 국회사무처가 국회 세종시 이전에 선도적 역할을 해주기 바란다”고 말했다.

그는 이어 “대한민국 국회가 갈등과 다양한 이해관계를 녹여내는 갈등조정자의 역할을 다할 수 있도록 국회사무처가 뒷받침해야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “타협하는 것이 원칙이지만, 원칙은 타협하지 않는다는 소신대로 국회사무처가 제 역할을 다할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

제 34대 국회 사무총장에 취임하게 된 이 사무총장은 이날부터 본격적인 업무를 시작한다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr