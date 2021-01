SK매직, 2년 연속 'CES혁신상' 3관왕

스스로 직수 정수기·프리미엄 인덕션·뉴 와이드 식기세척기 총 3개 제품 수상

[아시아경제 김철현 기자] SK매직(대표 윤요섭)은 세계 최대 가전전시회인 '국제전자제품박람회(CES) 2021'에서 2년 연속 'CES 혁신상' 3관왕을 차지했다고 11일 밝혔다.

CES 혁신상은 소비자 가전제품 분야에서 최고의 디자인과 품질을 보증하는 권위 있는 시상으로 지난 1976년 제정됐다. 미국소비자기술협회(CTA) 전문가들이 CES 출품 제품을 대상으로 기술력, 디자인, 고객가치 등의 혁신성을 종합적으로 평가해 우수한 제품을 매년 선정해 시상하고 있다.

지난해 처음 CES에 참가한 SK매직은 2년 연속으로 CES 혁신상 3관왕을 달성하며 기술력과 디자인 경쟁력을 다시 한 번 전 세계에서 인정받게 됐다. 이번 수상 제품은 스스로 직수 정수기, 프리미엄 인덕션, 뉴 와이드 식기세척기 총 3개 제품으로 전체 항목에서 높은 평가를 받으며 수상의 영예를 안았다.

스스로 직수 정수기는 지난해 8월 출시돼 한 달 만에 판매량 1만대를 돌파하며 국내에서 먼저 인정받은 제품이다. 방문 관리 서비스가 어려운 고객을 위해 개발된 자가관리형 정수기로 전문적인 방문관리 서비스와 동일한 '직수관 전해수 살균'과 '코크 UV살균' 등이 정수기 자체적으로 가능하다. 필터 또한 손쉽게 자가교체 가능하며 메모리 출수 기능 등 혁신 기술이 적용됐다. 올해 출시 예정인 프리미엄 인덕션과 뉴 와이드 식기세척기는 뛰어난 성능과 차별화된 디자인을 바탕으로 소비자 편의를 높였다는 점이 수상에 주효하게 작용했다.

SK매직 관계자는 "SK매직은 세계 최대 규모의 가전 전시인 CES를 비롯해 다양한 글로벌 전시를 통해 혁신적인 기술력과 디자인 경쟁력을 세계적으로 인정받고 있다"며 "앞으로도 국내를 넘어 세계 최고 수준의 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 투자를 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

