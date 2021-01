동국제강, 신개념 후판으로 신수요 개척

[아시아경제 박소연 기자] 동국제강이 대형 선박의 두께 변화에 따른 다양한 적용이 가능한 신개념 후판 상업화에 성공, 신수요 개척에 나선다.

11일 동국제강은 올해 신개념 후판 브랜드 'DK-LP Plate'의 판매 목표를 전년대비 10% 이상 높여 잡았다고 밝혔다.

DK-LP Plate는 동국제강의 최상위 철강 압연 기술을 바탕으로 개발된 제품이다. 서로 다른 두께의 후판을 한 장의 후판으로 만들어 용접부 없이 구조물로 제작할 수 있는 신개념 후판이다.

이 제품은 주로 대형 선박의 두께 변화 부분에 다양하게 사용될 수 있다. 강도에 따라 두께를 변화시켜 적용이 가능하다. 특히 용접, 검사 등을 생략할 수 있어 원가절감 및 공기단축, 안정성을 획기적으로 높일 수 있다.

동국제강 관계자는 "2018년 첫 제품 개발한 이후 2년여 동안 조선사 등 수요가와 지속적인 기술 교류회 및 마케팅 활동을 실시해 왔다"면서 "이에 지난해 주요 조선사로부터 상업성을 인정 받아 실제 선박 제조에 채택되기 시작해 올해부터 본격적인 판매가 이뤄질 것으로 기대한다"고 말했다.

