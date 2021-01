[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 노스페이스매장에서 의류에 이어 페트병 리사이클링 소재를 적용한 에코백팩을 선보이고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr