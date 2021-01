현대해상, 굿앤굿어린이종합보험 가입 400만건 돌파

[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 350 등락률 -1.52% 거래량 267,112 전일가 23,050 2021.01.11 10:53 장중(20분지연) 관련기사 설계사 떠나보내는 보험사들…"수수료경쟁 역효과"현대해상, 구세군에 불우이웃돕기 성금 2억 전달실손보험 개편방안 내놨는데…시장은 '시큰둥' close 은 어린이 전용 보험 '굿앤굿어린이종합보험Q'가 누적 판매 400만건을 돌파했다고 11일 밝혔다.

2004년 7월 업계 최초 어린이 전용 종합보험으로 출시, 16년 동안 400만건(2370억원)이 판매돼 업계 최장·최다 판매 기록을 세웠다. 2019년 출생아 30만3100명 가운데 현대해상 굿앤굿어린이종합보험 가입 건수는 15만3556건을 기록, 신생아 2명 중 1명이 가입했다.

고액의 치료비가 드는 다발성 소아암, 8대장애, 양성뇌종양 등을 비롯해 가족일상생활배상책임, 시력교정, 비염 및 아토피 등 자녀의 생애주기에 따른 위험을 종합적으로 보장해 주는 상품이다.

지난해에는 어린이보험에서 면책사유에 해당돼 보장되지 않던 선천이상 보장을 비롯해 영유아에게 취약한 유행성 감염병인 수족구·수두, 성장기에 일어날 수 있는 성장판손상골절·기흉, 임산부를 위한 분만전후출혈수혈 진단 담보 등을 업계 최초로 신설해 배타적사용권을 획득했다.

또 건강·육아상담, 병원안내 및 예약대행, 검진안내 및 예약대행 서비스와 자녀의 체온정보에 따른 열관리 지침과 지역별 발열현황 및 유행성 질병현황을 실시간으로 안내하는 토털 자녀 헬스케어서비스를 제공하고 있다.

