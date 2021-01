5년 만에 두산인프라코어차이나 매매대금 소송 14일 최종 판결

[아시아경제 이민지 기자] 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 8,290 전일대비 130 등락률 -1.54% 거래량 3,473,094 전일가 8,420 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어, 온라인 주니어공학교실 개최두산인프라코어, 중국서 온라인으로 2시간만에 굴착기 47대 판매두산인프라코어, 외국인 5만 6000주 순매수… 주가 -2.68% close 매각에 결정적 영향을 미칠 중국 법인 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 8,290 전일대비 130 등락률 -1.54% 거래량 3,473,094 전일가 8,420 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어, 온라인 주니어공학교실 개최두산인프라코어, 중국서 온라인으로 2시간만에 굴착기 47대 판매두산인프라코어, 외국인 5만 6000주 순매수… 주가 -2.68% close 차이나(DICC) 소송의 상고심이 오는 14일 열린다.

10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대법원 전원합의체는 오는 14일 DICC 주식 매매대금 지급 소송의 상고심 선고 공판을 연다.

이는 미래에셋자산운용·하나금융투자, IMM프라이빗에쿼티 등 재무적투자자(FI)가 2015년 11월 소송을 제기한 데 따른 것이다. 지난 2011년 두산인프라코어는 기업공개(IPO) 등을 전제로 DICC 지분 20%를 FI에 매각했다. 3년 내 IPO가 진행되지 않으면 FI가 대주주 지분과 자신들의 지분을 합쳐 제 3자에게 팔 수 있는 동반매도청구권도 약정했지만, IPO와 공개 지분매각도 무산되면서 소송전으로 돌입하게 됐다.

이번 상고심에서 두산인프라코어가 패소할 경우 FI로부터 지분 20%를 되사야 해 최대 1조원 가량의 우발채무가 발생한다. 법원이 1심에서 두산인프라코어, 2심에서 FI 손을 들어뒀다.

두산인프라코어 매각금액은 8000억원 중반대로 전망된다. 이 경우 그룹으로 들어오는 현금이 아예 없을 수 있어 그룹 재무구조 개선안 이행도 차질을 빚을 수 있다. 두산인프라코어가 승소해도 FI 측은 동반매도청구권을 행사할 계획으로 알려졌다.

일각에선 두산인프라코어 인수 우선협상대상자로 선정된 현대중공업·한국산업은행인베스트먼트(KDBI) 컨소시엄과 매각계약을 앞둔 상황에서 이번 상고심 결과가 영향을 줄 수 있다는 의견이 나온다. 한편 두산과 현대중공업·KDBI 컨소시엄은 늦어도 이번달 말까지 주식 매매계약(SPA)을 체결하고 4개월 안에 거래를 마무리 지을 계획이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr