"게임은 누워서 봐야 제 맛" KT, 국내 최초 ‘보는 게임’ 뷰플레이

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 1인 미디어 게임 콘텐츠를 IPTV에서 볼 수 있는 '올레 tv 뷰플레이'를 출시한다고 10일 밝혔다. 최근 굵직한 e스포츠 대회 중계방송부터 1인 크리에이터의 게임 해설까지 다양한 형태의 '보는 게임' 콘텐츠가 인기를 끌고 있는 데 따른 행보다.

11일부터 고객들은 이 서비스를 통해 국내 최정상의 게임 전문 크리에이터들이 제작하는 다양한 게임 콘텐츠를 즐길 수 있다. KT는 국내 대표 멀티채널네트워크 기업 샌드박스네트워크 소속 크리에이터들의 영상을 비롯해 아프리카 TV 생중계 방송과 KT 롤스터 e스포츠 경기 등 1만여 편 이상의 게임 콘텐츠를 제공한다.

특히 KT는 뷰플레이의 슬로건으로 '게임은 누워서 봐야 제맛'이라는 문구를 내걸어 시청 편의성을 강조했다. TV에 최적화된 사용자 환경을 바탕으로 고객의 취향을 분석해 볼만한 콘텐츠를 추천하도록 했다다. 좋아하는 게임 크리에이터의 영상만 편하게 골라 볼 수 있는 구독 기능도 넣었다. 또 별도로 로그인을 하지 않아도 아프리카 TV의 게임 콘텐츠를 바로 재생할 수 있도록 했다.

올레tv 라이브 서비스 고객 중 UHD 셋톱박스, 기가지니, 기가지니 테이블 tv를 이용하는 고객이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다. 다만 일부 콘텐츠는 유료다. 현재 뷰플레이에서 볼만한 대표 콘텐츠로는 선바의 ‘페인스크릭 킬링즈’, 옥냥이의 ‘스타듀밸리’와 ‘문명’, 한동숙의 ‘토탈워삼국’과 ‘레드 데드 리뎀션’ 등이 있다고 회사측은 설명했다.

김훈배 KT 미디어플랫폼사업본부장(전무)은 "'보는 게임'이 주류 산업으로 성장했으며, 미디어 분야에서 1인 크리에이터들의 영향력이 메가 트렌드가 될 것으로 보고 업계 최초로 뷰플레이 서비스를 기획했다"며 "뉴노멀 시대 미디어 산업 전반에 새로운 활기를 불어넣겠다"고 밝혔다.

KT는 뷰플레이 론칭을 기념해 31일까지 KT닷컴에서 풍성한 경품 이벤트도 진행한다. 뷰플레이 공식 홍보영상을 시청한 뒤 O,X퀴즈에 참여하면 추첨을 통해 폴리몰리 빈백 풋스톨 세트(1명), 스틸시리즈 무선 게이밍 헤드셋(3명), 구글 플레이 기프트 카드 5000원권(100명)을 증정한다. 당첨자는 내달 10일 KT 닷컴을 통해 확인할 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr