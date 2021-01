이낙연 “코로나 추가 지원방안 신속·유연하게 준비”

[아시아경제 임춘한 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 10일 3차 재난지원금 지급과 관련해 "민생 실태와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 면밀히 살피며 신속하고 유연하게 추가 지원방안을 준비하겠다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 페이스북에서 "내일부터 9조3천억원의 재난피해지원금이 가장 어려운 국민 580만명에게 지급된다"며 "도움이 되기를 바라나 충분하지 못할 것"이라며 이같이 말했다.

이 대표는 '서울은 세계 1위의 4차 산업혁명 글로벌 기술 클러스터'라는 유럽특허청(EPO) 발표를 인용하며 "코로나19 위기가 계속되지만, 혹독한 위기 속에서도 우리는 희망을 만들어 간다"고 밝혔다. 이어 "어제 코로나19 신규 확진자는 665명. 조심스럽지만 1000명을 넘던 기간에 비하면 진정세"라고 덧붙였다.

이 대표는 "그러나 자영업자, 소상공인, 취약노동자 등 서민의 고통이 크다. 지금은 코로나19 양극화 시대"라며 "이 문제를 푸는 일에 우리의 정책 노력을 집중하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr