스테로이드 잘못쓰면 탈모·불임·발육부진 겪을 수도

[아시아경제 최대열 기자] 단백동화(아나볼릭) 스테로이드 같은 스테로이드 제제를 질병 치료가 아닌 근육강화나 운동효과를 늘리기 위해 쓰면 탈모나 생리불순 같은 부작용을 겪을 수 있다고 당국이 주의를 당부했다.

식품의약품안전처에 따르면 단백동화 스테로이드는 단백질 흡수를 촉진하는 합성 스테로이드로 골다공증, 성장부전, 신체 소모상태 치료를 위해 쓰인다. 의사의 진료·처방에 따라 엄격히 쓰이는 전문의약품이나 운동효과를 짧은 기간에 극대화하려는 목적으로 불법적인 경로로 쓰이는 경우가 잦다.

오·남용시 남성은 탈모나 고환 축소, 정자 수 감소에 따른 불임, 여성형 유방 같은 부작용을 겪을 수 있다. 여성은 남성화, 수염발달, 생리불순이 올 수 있다. 청소년은 갑상선 기능저하, 생장과 뼈 발육이 멈추는 발육부진 등 심각한 부작용이 우려된다.

불법 유통제품은 허가사항과 다르게 쓰도록 하거나 비위생적 환경이나 미생물에 오염된 채 제조됐을 가능성이 높다. 이를 주사제 등으로 맞으면 피부·근육 조직 괴사가 올 수 있으며 심하면 패혈증 등 심각한 피해를 입을 수 있다. 식약처는 "병원이나 약국이 아닌 곳에서 스테로이드를 사거나 쓰면 안 되며 혹시 사용중이라면 지금이라도 중단해야 한다"며 "부작용 발생 시 의·약사와 상담해야 한다"고 전했다.

