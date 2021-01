인도네시아 국내선 여객기 바다로 추락…62명 탑승

[아시아경제 이현우 기자] 62명의 승객이 탑승한 인도네시아 국내선 여객기가 이륙 직후 바다에 추락하는 사고가 발생한 것으로 알려졌다. 수색대가 해상에서 비행기의 여러 잔해를 발견했으나 야간이 되면서 수색에 차질을 빚는 것으로 전해졌다.

인도네시아 국영 안타라통신 등 외신에 따르면 9일 인도네시아 교통부는 이날 오후 2시36분께 자카르타 외곽 수카르노하타 공항에서 62명을 태우고 이륙한 스리위자야항공 SJ182편이 이륙 4분 뒤 레이더에서 사라지면서 연락이 두절됐다고 밝혔다. 해당 항공기에는 승객 50명과 승무원 12명이 탑승했고, 승객은 성인 40명, 어린이 7명, 유아 3명이었다. 한국인 탑승객은 없는 것으로 알려졌다.

SJ182편은 사고 당시 관제탑에 아무런 비상신호를 보내지 않았다. 인도네시아 교통부는 사고 항공기가 자카르타 북부 해상 란짱섬(Pulau Lancang)과 라키섬(Pulau Laki) 사이에 추락한 것으로 추정되며, 이 지역 수심은 최대 20∼23m라고 밝혔다. 인근 어부들이 굉음을 듣고 비행기 동체 파편으로 추정되는 케이블과 청바지, 머리카락 등을 발견했다.

사고 현장에는 어선들과 함께 군·경이 해군 함정과 경비정, 헬기까지 동원해 수색 중이지만 해가 지면서 시야 확보에 어려움을 겪고 있다. 여객기 실종 8시간이 지났지만, 생존자와 관련된 소식은 없는 것으로 알려졌다.

