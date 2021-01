정 총리 "확산세 진정돼 가는 모습이나 긴장 늦출 수 없어"

"열방센터 방문자 2800여명, 선별진료소 찾아 검사 응해야"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 9일 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 정점을 지나 조급씩 진정돼 가는 모습이나 이번 겨울 3차 유행은 바이러스의 전파력과 속도를 감안할 때 언제든 확산세로 돌아설 수 있다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "주말에도 긴장을 늦출 수 없다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "지난해 12월 경북 상주의 열방센터 방문자 중 첫 확진자가 나온 이후, 현재까지 총 505명이 감염됐다. 이중 n차 감염자가 351명에 이르고 있어 상황이 심각하다"며 "센터를 다녀온 사람이 2800여명에 이르지만 아직 70% 가량이 검사를 받지 않고 있다고 한다. 연락이 닿지 않거나 검사를 회피하는 사례가 많아 우려가 더욱 크다"고 걱정했다.

그러면서 "아직까지 검사를 받지 않으신 분들은 즉시 선별진료소를 찾아 검사에 응해 주실 것을 당부드린다"며 "여러분의 비협조 때문에 주변의 많은 사람들이 코로나19에 감염될 수 있다는 사실을 명심해 주시기 바란다"고 충고했다.

정 총리는 특히 "코로나19에 감염된 경험을 가진 연구자들이 직접 50여개국의 확진 경험자 3700여명을 조사한 결과, 다섯명 중 한명 꼴로 후유증으로 인해 업무에 복귀하지 못하고 있다고 한다"며 "응답자의 65%는 6개월이 지난 후에도 여전히 여러 가지 후유증에 시달리고 있다고도 한다"고 언급했다.

이어 "그간 이와 비슷한 조사결과를 통해 코로나19 감염의 위험성을 여러차례 말씀드린 바 있다"며 "국민들께서는 절대로 코로나19를 가벼운 질병으로 생각하지 마시고, 생활 속에서 항상 경각심을 가져 주시기 바란다"고 당부했다.

정 총리는 "며칠 전부터 계속된 매서운 한파로 한강 물이 얼어붙고, 남부지방 곳곳에서 역대 최저기온을 갈아치우고 있다"며 "추위마저도 어렵고 힘든 취약계층을 가장 먼저 공격한다"고 우려했다.

그러면서 "각 지방자치단체에서는 수도관 동파, 정전사고, 결빙도로 관리 등 한파로 인한 안전사고 예방에 선제적으로 나서 달라"며 "또한 결식아동, 홀몸 어르신, 노숙인 등 소외계층을 위한 돌봄과 복지 지원에 소홀함이 없도록 각별히 노력해 달라"고 지시했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr