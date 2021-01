[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 8일 지리산 자락 산청군 시천면의 한 농가에서 가족들이 함께 ‘산청 곶감’ 특유의 도넛 모양 만들기 작업을 하고 있다. 이 농가에서는 할머니부터 손녀까지 4대째 대를 이어 곶감을 만들고 있다.

