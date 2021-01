삼성SDI, 전지사업부장·CFO 등 부사장급 경영진 교체

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성SDI가 최근 부사장급인 주요 사업부 부장과 재무책임자 등 일부 경영진을 교체했다.

8일 삼성SDI에 따르면 회사는 지난달 임원인사와 조직 개편을 통해 부사장급 보직인 경영지원실장 겸 최고재무책임자(CFO), 중대형전지사업부장, 소형전지사업부장 등을 교체했다.

경영지원실장에는 권영노(58) 부사장 후임으로 삼성전자 영상디스플레이(VD) 사업부 지원팀장 출신의 김종성(56) 부사장이 선임됐다. 김 부사장은 CFO도 겸한다.

전기차 배터리와 에너지저장장치(ESS) 사업을 담당하는 중대형전지사업부장에는 안태혁(58) 부사장 후임으로 박진(54) 유럽법인장 전무가 선임됐다.

스마트폰 배터리 등을 담당하는 소형전지사업부장은 장혁(58) 부사장에서 이번에 승진한 김윤창(51) SDI연구소장 부사장으로 교체됐다. 장 부사장은 SDI연구소장으로 임명됐고, 권 부사장과 안 부사장은 고문으로 남게 됐다.

사업부 중에선 전자재료사업부장인 박종호(55) 전무만 유임됐다.

별도 조직으로 존재하던 전략마케팅실은 이번 조직 개편에서 축소돼 각 사업부 산하 조직으로 편재됐다.

