한샘, 가구 구독 서비스 사업 개시

카카오톡 '한샘몰' 채널 통해 매트리스 구독 서비스 시작

월 9900원으로 60개월 구독, 10년 보증 및 '한샘 홈케어' 등 제공

[아시아경제 김종화 기자]종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘이 가구 구독 서비스 사업을 개시한다. 한샘은 카카오톡 '한샘몰(Hanssem Mall)' 채널을 통해 한샘 가구의 구독 서비스를 시작한다고 8일 밝혔다.

구독 서비스는 최근 코로나19 등 비대면 소비가 늘어나면서 주목 받고 있는 구독경제의 일환으로, 제품을 구매하는 대신 특정기간 동안 제품이나 서비스에 금액을 지불하며 이용할 수 있다. 제품을 구매하는 것에 비해 초기 구입비용이 적게 들어간다는 점과 제품 및 사후관리도 편리하다는 점이 장점이다. 최근에는 소형가전 중심으로 운영되던 서비스 영역이 점차 확대되면서 매트리스와 침대, 소파 등 가구로도 확대되고 있다.

이에 한샘은 카카오톡 '한샘몰' 채널을 통해 구독서비스를 시작한다. 구독 서비스를 이용하고자 하는 고객은 카카오톡 한샘몰 채널에서 한샘의 구독서비스 운영 상품 정보를 얻고, 모바일로 간편하게 원하는 상품 구독을 신청할 수 있다.

한샘은 구독 서비스 전용 매트리스 브랜드 'EAZY8'을 새롭게 선보였다. EAZY8은 편안한, 안락함을 뜻하는 Easy와 잠을 상징하는 알파벳 Z, 8시간 동안의 숙면을 위한 매트리스라는 의미인 숫자 8을 결합한 단어다.

EAZY8 매트리스는 각각 60개월 동안 월 9900원에 구독 가능한 일반 스프링 타입 'EAZY8 LFK'와 월 2만8900원 구독 포켓스프링 토퍼형 타입 'EAZY8 토퍼형 포켓' 2가지로 선보인다.

EAZY8 LFK 타입은 매트리스 스프링 경도를 구역에 따라 다르게 사용해, 누웠을 때 신체 굴곡에 맞는 체압 분산이 가능한 것이 특징이다. EAZY8 토퍼형 포켓 타입은 흔들림 전달이 적은 포켓스프링을 사용하며, '미디움', '하드' 2가지 경도의 토퍼를 선택할 수 있다. 두 타입 모두 스프링 10년 품질 보증을 진행한다.

런칭을 기념해 오는 3월 31일까지 한샘 매트리스 구독서비스를 신청하면 '테팔 일리코 오븐', '기펠 오브제 미니 가마 밥솥 등 최대 37만원 상당의 18가지 사은품 중 1개를 받을 수 있다.

또 제품에 따라 일정 기간 동안 '한샘홈케어'의 매트리스 케어 상품과 피톤치드 살균을 무료로 제공한다. EAZY8 토퍼형 포켓 제품을 구독한 이용자의 경우에는 사용 36개월째에 토퍼 무료 교체도 받아볼 수 있다.

한샘의 구독 서비스는 카카오톡에서 한샘몰 채널을 추가하면 EAZY8 매트리스의 자세한 정보와 주문 및 결제정보를 확인할 수 있고, 혜택 및 이벤트 정보도 받아볼 수 있다. 한샘의 가구 구독서비스는 EAZY8 매트리스를 시작으로 침대, 소파 등 품목군을 지속적으로 늘려나갈 계획이다.

이지승 한샘 O2O지원부 팀장은 "한샘은 비대면 소비 트렌드의 확산에 따라 주목 받는 구독서비스를 국내 월간 이용자가 4500만명에 달하는 카카오톡에서 선보인다"면서 "카카오톡 구독 서비스를 통해 한샘에서 새로 선보이는 매트리스 브랜드 EAZY8과 이벤트, 사은품 등 다양한 런칭 혜택을 준비했으니 많은 관심 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr