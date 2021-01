정세균 "백신 접종 2월 후반부터…먼저 맞는 것보다 집단면역이 중요"

[아시아경제 이지은 기자] 정세균 국무총리가 국회 긴급현안질의에 참석해 "백신을 먼저 맞는 것보다 집단면역 형성이 중요하다"며 3~4분기 중으로 국민의 60~70%가 접종을 마칠 수 있도록 하겠다고 밝혔다. 야당의 ‘늑장 백신’ 비판에 대해서는 "한국에 맞는 백신 전략에 따라 최선을 다하고 있다"며 반박했다.

정 총리는 8일 오전 국회에서 열린 긴급현안질의에서 국회 보건복지위 더불어민주당 간사인 김성주 의원의 질의에 대해 "가을 이전에 국민들의 6-70%가 접종을 마쳐서 집단면역이 가능한 수준에 이를 수 있을 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "국제사회 백신 접종 상황을 보면, 가장 빠른 이스라엘이 16% 수준이고 다른 나라들은 1~2% 수준"이라며 "백신 접종을 시작하는 시기도 중요하지만, 결국 백신은 예방하기 위한 것이고 언제 국민들이 집단면역이 만들어지는지가 중요하다"고

강기윤 국민의힘 의원이 ‘전세계 41개국이 접종 중’이라며 늑장 백신을 탓하자 "백신은 예방하기 위해 맞는 것"이라며 "앞서 말씀하신 영국, 미국 등의 하루 확진자가 얼마 나오는지 아나"고 반문하기도 했다. 정 총리는 "일방적으로 판단할 일이 아니"라며 "우리 대한민국은 대한민국에 맞는 전략을 갖고 있고, (정부는) 그 전략에 따라서 최선을 다하고 있다"고 강조했다.

백신 접종 시기에 대해서는 ‘2월 후반께’로 제시했다. 백신 계약의 특성상 공급시기에 대해 주별, 월별로 확정 공지하기가 어렵다는 것. 정 총리는 "아스트라제네카의 경우 가장 빠른 시간내 허가를 내려고 준비 중인데도 40일이 걸린다"며 "정부는 사용허가가 2월쯤에는 나올 것으로 보고 접종에 필요한 사전조치 태스크포스(TF)를 마련하고 있다"고 말했다.

이날 긴급현안질의에는 정 총리 외에도 정은경 질병관리청장, 권덕철 보건복지부 장관도 출석했다. 정 청장은 동부구치소 사태와 관련, 김 의원의 질의에 답해 "구치소 특성상 재소자가 외부인 접견, 외부 접촉이 많은 특성 때문"이라며 "사태가 발발한 이후, 신규 입소자에 대해서는 14일의 격리 해제시 검사를 통해 유입 차단을 하고 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr