미해군이 전진배치한 신형 구축함은

[국방기술품질원 이종웅 연구원]미 해군의 알레이 버크급 구축함인 미래 USS Daniel Inouye(DDG 118)함이 건조업체 시운전을 성공적으로 완료했다.

USS Daniel Inouye (DDG-118)함은 알레이 버크급 구축함으로서 미 해군을 위해 건조 중에 있다. DDG 118함에 대한 기공식이 2018년 5월 14일 이루어졌으며, 2019년 6월 22일 명명식을 가졌다.

건조업체 시운전은 일련의 항만 내 시운전 및 해상시운전으로 구성되어 있으며, 건조업체인 제너럴다이나믹스사 산하 배스 아이언 웍스(BIW) 조선소와 해군이 이 함정의 체계 및 납품 준비상황을 평가하였다.

미래 USS Daniel Inouye 함은 내년 초에 해군 감찰조사국에 의한 인수 시운전을 실시하기 위해 해상으로 다시 나갈 예정이다. 인수 시운전 기간 중에는, 해군이 함정을 인수하기 이전 품질과 운용 준비태세를 보장하기 위해 모든 체계에 대한 검사 및 평가가 이루어진다.

USS Daniel Inouye (DDG 118)함은 알레이 버크급 플라이트 IIA 구축함으로서 이지스 기본형(Aegis Baseline) 9 전투체계가 장비되어 있으며, 여기에는 통합공중·미사일방어능력, 강화된 탄도미사일방어능력이 포함되어 있다. 이 체계는 다양한 위협에 대한 빠른 대응시간, 높은 화력, 증가된 전자전 대응책 능력을 제공한다.

플라이트 IIA 구축함 설계에는 킹피셔(Kingfisher) 기뢰 회피능력, 편제 Lamps MK III MH-60 헬기 2대를 운용할 수 있는 한 쌍의 헬기 격납고, 폭발 차단용 격벽, 지역 전기분배체계, 첨단 네트워크 체계 등이 추가되어 있다. 게다가 DDGs 91-96 구축함은 A/N WLD-1 원격 기뢰탐지체계 수용시설을 구비하고 있다. 첫 번째 플라이트 IIA 구축함인 USS Oscar Austin (DDG 79)함은 2000년 8월 취역하였다.

USS Daniel Inouye 함은 제너럴 일렉트릭(General Electric)사의 LM2500-30 가스터빈 4대로 움직인다. 이 함정은 30kt(56km/h; 35mph)의 최고속도로 항해할 수 있고, 20kt(37km/h; 23mph) 속도로 항해 시 최대 순항거리가 4,400해리나 된다. 이 플라이트 IIA형 함정은 길이가 155m이며, 배수량이 9300톤이다.

USS Daniel Inouye 함에는 32개 셀형, 64개 셀형 Mk 41 수직발사체계, RIM-66 SM-2 지대공미사일 BGM-109 토마호크 장거리 순항미사일, RUM-139 VL-Asroc 미사일 96발, 대잠미사일, 5인치(130mm)/62 함포, 1문, 25mm Mk 38 자동포 2문, 50구경 (12.7mm) 중기관총 4정, Mk 46 3발형 어뢰발사관 2대, 20mm Phalanx CIWS 체계 1대 등이 무장되어 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr