김정은 "대남문제 고찰…대외관계 전면적 확대발전 입장 천명"(1보)

김정은 북한 국무위원장이 제8차 노동당 대회 3일차 회의에서 "조성된 형세와 변천된 시대적요구에 맞게 대남문제를 고찰"하고 "대외관계를 전면적으로 확대발전시키기 위한 당의 총적방향과 정책적 입장을 천명했다"고 북한 관영매체 조선중앙통신이 8일 보도했다.

통신은 김 위원장이 전날에 이어 당중앙위원회 제7기 사업총화보고를 계속했다면서 이같이 전했다.

