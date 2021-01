공급 확대론 기대… ‘씽씽’ 달리는 건설주

수요 관리에서 공급 확대로 정책 전환 움직임

코스피 건설업지수 3개월간 35%↑

[아시아경제 구은모 기자] 정부가 국토교통부 장관 교체와 함께 부동산 정책을 수요 관리에서 공급 확대로 전환하려는 움직임을 구체화하면서 건설주의 상승세가 탄력을 받고 있다.

최근 3개월 간 건설업 종목들의 주가 상승이 가파른 모습이다. 7일 한국거래소에 따르면 지난해 10월 이후 코스피 건설업지수는 전날까지 35.1% 상승해 코스피 상승률(27.5%)을 상회했다. 이 기간 주요 건설주의 주가도 코스피를 웃도는 상승률을 기록했다. 전날 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,090 전일대비 120 등락률 +2.01% 거래량 6,376,363 전일가 5,970 2021.01.07 12:11 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 커뮤니티 활발... 주가 4.32%.대우건설, 최근 5일 개인 393만 2054주 순매도... 주가 5900원(+1.9%)[e공시 눈에 띄네]코스피-5일 close 은 장중 한때 6340원까지 오르며 52주 신고가를 경신하는 등 작년 10월 이후 114.4% 상승했다. 같은 기간 GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,300 전일대비 1,650 등락률 +4.16% 거래량 683,992 전일가 39,650 2021.01.07 12:11 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS건설, 재평가 이제 시작…목표주가 상향"GS건설, 1130억원 규모 채무보증 결정GS건설 외 17개사, 인천광역시에 1327억 규모 손해배상 피소 close (64.2%), 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 14,350 전일대비 400 등락률 +2.87% 거래량 2,499,487 전일가 13,950 2021.01.07 12:11 장중(20분지연) 관련기사 세진중공업, 삼성엔지니어링과 571억 규모 공급계약 체결삼성그룹, 非전자계열 임원 인사…최성안 삼성엔지니어링 사장 유임삼성ENG, 정기 임원 인사…최성안 사장 유임 close (32.2%), 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 40,650 전일대비 800 등락률 +2.01% 거래량 958,858 전일가 39,850 2021.01.07 12:11 장중(20분지연) 관련기사 올해 분양 성패 가를 새해 맞이 건설사별 '마수걸이' 분양 각축전현대건설, 대구 '힐스테이트 대명 센트럴' 1월 분양 예정LH, 현대건설·GS건설 등 '공모형 공동주택용지' 공급 대상자로 선정 close (30.9%), HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 800 등락률 +2.89% 거래량 867,844 전일가 27,650 2021.01.07 12:11 장중(20분지연) 관련기사 국토부, 2020년 공공건설공사 참여자 안전관리 수준평가 결과 공개HDC현산, 1356억원 규모 채무보증 결정HDC현대산업개발, 1100억원 규모 채무보증 결정 close (30.1%) 등도 크게 올랐다.

최근 부동산 시장의 혼란과 가격 상승에 대한 비판 등이 이어졌고, 이를 위한 대책을 마련하는 과정에서 장관 교체가 이뤄진 만큼 정부 차원의 정책 기조에 구체적인 변화가 있을 것이라는 전망이 건설주의 투자심리에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 단기간 수급 불균형에 따라 시장 혼란이 초래된 만큼 정부는 이를 잠재울 수단을 강구할 수밖에 없고, 단기 공급 확대를 위한 정책 추진이 가장 우선순위가 될 것으로 예상되고 있다. 지난 5일 변창흠 국토교통부 장관은 주택 공급과 관련한 민관 핵심기관이 참여한 정책 간담회를 개최했고, 이 자리에서 민관협력을 통한 신속한 주택 공급 추진을 강조했다.

국내 건설사의 이익 대부분이 주택 사업에서 발생하고 있는 상황에서 그동안 이어져온 정부의 부동산 규제는 건설업 주가를 눌러왔던 가장 큰 요인이었다. 그러나 정부가 지난해 8월 공급 확대 방안을 공식적으로 발표한 이후 정부의 공급 확대 추진 강도와 속도가 장관 교체와 함께 강화되고 있다. 이는 건설업 주가에 분명 긍정적인 부분이다. 성정환 현대차증권 연구원은 "그동안 건설업종이 밸류에이션 할인을 받았던 원인 중 하나는 정부 정책과 시장 변화에 따라 분양물량이 하락하고 미래 하락 우려가 컸기 때문"이라고 설명했다.

이에 따라 최근 건설주의 강세를 상승장에서 나타나는 업종별 순환매의 일부로 이해하기보다는 주가를 억누르던 정책 기조 변화에 따른 투자심리 개선을 근거로 한 밸류에이션의 정상화로 이해하는 것이 더 바람직하다는 분석이다. 송유림 한화투자증권 연구원은 "단기간에 건설업 주가가 가파르게 상승했던 만큼 밸류에이션에 대한 고민이 생겨날 수 있다"면서도 "투자심리 개선은 물론 최근 수주 확대를 통한 건설업 지표 개선, 분양 물량을 토대로 한 실적 성장, 풍부한 재무여력 등을 바탕으로 밸류에이션 부담보다는 정상화에 무게를 두는 것이 타당하다"고 평가했다.

