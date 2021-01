[아시아경제 이지은 기자] 오세훈 전 시장이 안철수 국민의당 대표의 입당·합당이 없을 경우 출마하겠다고 밝힌 데 대해 서울시장 출마를 선언한 오신환 전 의원이 환영의 뜻을 밝히며 안 대표가 단일화 방식을 분명히 밝히라고 압박했다.

오 전 의원은 7일 입장문을 통해 "단일화 가능성을 100% 충족함과 동시에 야권 전체의 혁신을 통한 본선 승리 가능성을 높이기 위해서는 국민의힘과 안 대표의 통합은 당연한 전제가 되어야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "이제 안 대표가 답할 차례"라며 "범야권 대통합에 대한 입장을 명확히 밝혀주시고, 안 대표가 생각하는 공정한 단일화 방식이 구체적으로 무엇인지 명료하게 제안해 주기 바란다"고 말했다.

