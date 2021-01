농협은행, 올원뱅크에서 무료 오늘의 운세·토정비결 서비스

프리미엄 운세서비스 출시

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 2021년 신축년 새해를 맞아 모바일 플랫폼인 ‘올원뱅크’에서 프리미엄 운세서비스를 출시했다고 7일 밝혔다.

프리미엄 운세서비스는 올원뱅크 앱(어플리케이션) 내 프리미엄 컨텐츠에서 이용할 수 있는 서비스로, 총 8가지(오늘의 운세, 이번주 행운번호, 토정비결, 직업운, 소원카드, 타로봇, 타로카드 재물운, 타로카드 운세) 다양한 형태의 운세를 무료로 제공한다.

고객은 ‘오늘의 운세’를 통해 매일의 건강운, 금전운, 애정운 등을 확인할 수 있고, 대화형 챗봇UI를 활용한 ‘타로봇 올리’를 통해 질의응답 방식으로 타로 운세를 확인할 수 있다. ‘이번주 행운번호’를 통해 회차별 로또 번호 추천 및 금주의 당첨운을 제공받을 수 있다.

농협은행 이종찬 올원뱅크 셀(CELL)리더는 “2021년 신축년 새해를 맞아 고객들을 위해 올원뱅크에 운세서비스를 도입했다”며, “새해에도 올원뱅크에서 제공할 수 있는 차별화된 가치를 높여 금융권 대표 생활금융 플랫폼으로 발전하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

